سبورتنج يفجر كبرى مفاجات دوري محترفي اليد بالفوز على الزمالك

فجر الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي سبورتنج بقيادة مديره الفني محمد عبد السلام، كبرى مفاجات دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 - 2021، عقب فوزه على نظيره الزمالك والذي يقوده فنيًا حسين زكي، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بنتيجة 15 - 14، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

واستطاع السيد محمد حارس مرمى الفريق السكندري من الزود عن مرماه والتصدي للعديد من الفرص خلال اللقاء.

ومن المقرر، أن يلتقي سبورتنج في الجولة المقبلة مع نظيره طلائع الجيش، فيما يصطدم الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي.