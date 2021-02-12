سبورتنج يفجر كبرى مفاجات دوري محترفي اليد بالفوز على الزمالك

فجر الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي سبورتنج بقيادة مديره الفني محمد عبد السلام، كبرى مفاجات دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 - 2021، عقب فوزه على نظيره الزمالك والذي يقوده فنيًا حسين زكي، في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بنتيجة 15 - 14، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.
واستطاع السيد محمد حارس مرمى الفريق السكندري من الزود عن مرماه والتصدي للعديد من الفرص خلال اللقاء.
ومن المقرر، أن يلتقي سبورتنج في الجولة المقبلة مع نظيره طلائع الجيش، فيما يصطدم الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي.