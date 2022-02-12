خالد محمود يكتب في عيد الحب: لحظات العشق والهوى في السينما العالمية

- 20 فيلمًا ترصد أجمل قصىص الرومانسية ووجع النهايات

مقدمة

غدا يتجدد لقاؤنا مع عيد الحب، وبهذه المناسبة اضع بين يديك عزيزى القارئ أفضل عشرين فيلما رومانسيا قدمتها السينما العالمية، تعيد معها أجمل قصص الرومانسية والعشق والغرام ينبض قلبك من جديد، وتنتفض مشاعرك فى زمن قاسٍ، وحتى لا تنال الحياة المعاصرة من أحاسيسك، فلا تزال السينما الرومانسية تلهمنا اجمل اللحظات، حتى وإن كنا نعيش أياما صعبة.

عندما يتعلق الأمر برومانسية الأفلام، عادةً ما تحظى الرومانسية بأكبر قدر من الاهتمام، فى بعض الأحيان، تريد أن تشعر بالانجراف فى العاطفة، وإذا واجهت بعض الشخصيات تواجه فصولا مأساوية فى النهاية، حسنًا، قم بتفتيت الأنسجة واصنع صرخة شافية. (أحيانًا يكون الفيلم الحزين هو ما تحتاجه).

هذه القائمة التى تضم أفضل الأفلام الرومانسية وظيفتها الأساسية منحك كل تلك المشاعر الجيدة والرومانسية الأخرى، وتجعلك تتوق لهذا الحبيب البعيد وتحطم قلبك فى الحالات التى لا ينجح فيها كل شيء فى النهاية. استعد للوقوع فى حب هذه الأفلام.

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1ــ «الدار البيضاء» ــ «1942»

لا يمكن ان ننسى تأثير هذا الفيلم بعد ما يقرب من 80 عامًا، مع وجود أجيال جديدة من محبى الأفلام فى قبضة قصة همفرى بوجارت «ريك» الذى يدير ملهى ليليا بالدار البيضاء، وهو يحمل شعلة عواطفه لإنجريد بيرغمان «إلسا»، بعد سنوات من علاقتهما بباريس، حيث تصبح الأمور معقدة عندما يتعين على ريك أن يقرر ما إذا كان سيساعد إلسا وزوجها الجديد على الهروب إلى أمريكا أثناء الاضطرابات التى اندلعت فى الحرب العالمية الثانية. بينما علاقتهما الرومانسية تزداد حدة وإقناعًا لأنها ممنوعة. إنه فيلم عن التضحية، وكما هو الحال مع ريك وإلسا، فنحن نعلم أنه فى مصلحة بعضنا البعض، نشعر بألم القلب ولكننا نفهم أنه كان دائمًا كذلك. فاز فيلم «الدار البيضاء» بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ومخرج وسيناريو وحوار.. والفيلم من إخراج مايكل كورتيز.

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2ــ «أشعة الشمس الأبدية لعقل ناصع» ــ «2004»

لم أشعر مطلقًا بالسحر الرائع والابتكار مثل «أشعة الشمس الأبدية للعقل الناصع».

يلتقى (جويل) جيم كارى الخارج من قصة عاطفية فاشلة مع (كليمنتين) كيت وينسلت الفتاة المشوشة المصدومة فى حبيبها السابق، وعلى الرغم من اختلاف شخصيتهما، إلا أنهما يقعان فى الحب، لكنهما يترددان فى الدخول فى علاقة جديدة، بسبب تجربتيهما الأليمة، تلجأ (كليمنتين) إلى مستشفى خاص لإجراء جراحات خاصة بإزالة أجزاء من الذاكرة لتمحو تجربتها السابقة الأليمة، يقوم (جويل) بالأمر ذاته، لكنه يفقد الذاكرة على فترات متباعدة.



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3ــ «تيتانيك» ــ «1997»

كان فيلم «تيتانيك» لجيمس كاميرون تجربة تكوينية لرواد السينما الذين لم يتمكنوا من الاكتفاء من قصة الحب المنكوبة لجاك (ليوناردو دى كابريو) وروز (كيت وينسلت). يجعل الاختلاف فى الطبقة الاجتماعية قصتهم عن العشاق المتقاطعين أكثر إقناعًا حيث تفسح العظمة الرومانسية لـ «تيتانك» المجال لمأساة ملحمية. حقق الفيلم الرقم القياسى لأغلب جوائز الأوسكار (11)، بما فى ذلك أفضل فيلم وأغنية (“My Heart Will Go On”).



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4ــ «عندما التقى هارى سالى» ــ «1989»

هل يمكن أن يكون الرجال والنساء أصدقاء؟ هذه هى الأطروحة فى قلب فيلم «عندما التقى هارى سالى»، بطولة بيلى كريستال وميج رايان كشخصيتين حميمتين، لديهما أصدقاء مشتركون ويذهبان فى رحلة على الطريق معًا، ويثيران أعصاب بعضهما البعض ويفحصان العلاقات. تُظهر لقاءاتهما المحتملة على مدى السنوات التالية أن الثنائى يتجه نحو الرومانسية الحقيقية والمتوافقة، وأن كيمياء كريستال وريان تجعلك ترغب فى أن يظلوا معًا إلى الأبد. العمل من سيناريو كتبته نورا إيفرون («سأحصل على ما لديها»)، «عندما التقى هارى سالى» عاش على مر السنين ككوميديا رومانسية محبوبة وذكية يمكنك مشاهدتها فى أى وقت لا يزال يعد واحدا من أفضل الأفلام ذات الطابع الرومانسى الكوميدى، التى أُنتجت فى عالم السينما على الإطلاق وبحلول المشهد الختامى للفيلم ندرك جميعا أن بطلى العمل ملائمان تماما لبعضهما البعض وصف «عندما التقى هارى بسالى» بأنه مكرس إلى أبعد مدى لتفاصيل العلاقة بين الرجل والمرأة، إلى حد استبعاده لكل شيء آخر، بحيث كان من الممكن أن يصبح عنوانه «عندما يلتقى شاب بفتاة».

وفى أحد تعقيباته على الفيلم، قال مخرجه إن الفكرة الأساسية من ورائه كانت «دراسة التفاعلات التى تحدث بين الرجال والنساء» خلال رحلة التعارف بينهم. وأضاف: «عندما فكرنا فى هذا الفيلم فى الأصل، كان سيكون عبارة عن رجال ونساء يتحدثون عن بعضهم البعض عما تشهده فترة التعارف بينهم قبل أن ينتهى الأمر إلى إقامة علاقة حميمة.

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5ــ «حدث ليلة واحدة» ــ «1935»

«حدث ليلة واحدة» هو حقًا عمل كامل الأوصاف، وضع الفيلم، الذى فاز بجوائز الأوسكار «الخمسة الكبار»، قالبًا لعقود من الكوميديا الرومانسية القادمة، مع التركيز على وريثة ثرية تدعى إيلى (كلوديت كولبير) فى سباق لتكون مع رجل لا يوافق عليه والدها، ومراسل من الطبقة العاملة يدعى بيتر (كلارك جابل) يأمل فى الحصول على سبق صحفى جيد. إنهم يشكلون تدريجيًا علاقة حب، ويحولون الموقف برمته إلى مثلث حب ملىء بسوء الفهم. تشمل مشاهدها الكلاسيكية إيلى وهى تومض ساقها أثناء المشى لمسافات طويلة ويكشف بيتر عن صدره العارى لإيلى. حاز الفيلم على جميع جوائز الأوسكار الخمس الأولى: أفضل فيلم ومخرج وممثل وممثلة وسيناريو وحوار.

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6 ــ «ذهب مع الريح» ــ «1939»

وصل فيلم «ذهب مع الريح» فى عام 1939 بألوان تكنيكولور رائعة وانجرف الجمهور فى قصة الحب الملحمية لشخصيتين قويتى الإرادة ــ سكارليت أوهارا (فيفيان لي) وريت بتلر (كلارك جابل). استنادًا إلى كتاب مارجريت ميتشل الأكثر مبيعًا، أصبح الفيلم ألاكبر نجاحا فى شباك التذاكر فى التاريخ وحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث فاز بثمانى جوائز، بما فى ذلك أفضل فيلم.



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7 ــ لا لا لاند «2016»

كانت إيما ستون وريان جوسلينج فى مباراة سينمائية مثالية بتحفة المخرج داميان شازيل الموسيقية المبهرة عن الحمقى الذين يحلمون فى لوس أنجلوس. سواء كان التحليق فى الهواء فى القبة السماوية أو تبادل نظرة شغوف على الطريق، أثبت جوسلينج وستون أنه حتى الحب المحكوم عليه بالفناء يمكن أن يكون رائعًا. نعم، لقد خسر «أفضل صورة» أمام «Moonlight» فى خطأ فادح فى جائزة الأوسكار، لكن أسطورة «لا لا لاند» لا تزال سائدة بست جوائز منها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل مخرج، وأفضل تصميم إنتاج.



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8ــ دكتور زيفاجو «1965»

تم تصوير فيلم «دكتور زيفاجو» باعتباره أفضل أفلام ديفيد لين، وهو فيلم ملحمى وكاسح على خلفية الثورة الروسية. يورى زيفاجو (عمر الشريف) ولارا أنتيبوفا (جولى كريستي)، كلاهما مخطوبان لأشخاص آخرين، يقعان فى حب بعضهما البعض بعد وضعهما فى نفس فوج الجيش، لكن قسوة الحرب تفصل بينهما. صمد «دكتور زيفاجو» فى إطار رائع وقيل بشغف، باعتباره فيلمًا كلاسيكيًا فاز بخمس جوائز أوسكار على الرغم من خسارته لأفضل فيلم ومخرج أمام «صوت الموسيقى».

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9 ــ «مجزوبة القمر» ــ «1987»

الأحداث حول (لوريتا كاستورينى) شير، الأرملة الصقلية ذات الثلاثين عاما، التى تجد نفسها فى وضع صعب للغاية بعد أن أفصحت عن موافقتها للزواج من رجل هو أفضل أصدقاء زوجها الراحل «نيكولاس كيدج» وهى فى الواقع لا تحبه، كما يصبح هناك العديد من المشاكل بينها وبين أقارب زوجها الراحل.

الفيلم إخراج نورمان جويسون، كما حازت بطلتاه شير بجائزة أوسكار أفضل ممثلة واليمبيا دوكاكيس أفضل ممثلة مساعدة، ويمتلئ السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار للكاتب جون باتريك شانلى بالذكريات المرحة. يقدم والدا لوريتا (أولمبيا دوكاكيس وفينسنت جاردينيا) بعضًا من أفضل خطوط الفيلم، بما فى ذلك «عندما تحبهم، فإنهم يدفعونك إلى الجنون لأنهم يعرفون أنهم يستطيعون ذلك!».

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10 – «بلا نوم فى سياتل» «1993»

يقضى سان «توم هانكس» وانى «ميج رايان» معظم فيلم «بلا نوم فى سياتل» بعيدًا عن بعضهما البعض، ولكن هذا هو بالضبط ما يجعل الفيلم رحلة ممتعة. بعد أن استدعى سام الأرمل برنامجًا إذاعيًا يعلن حبه لزوجته المتوفاة، تبدأ آنى الفضولية فى ملاحقته، ويبذل ابن سام المحبوب جونا كل ما فى وسعه لجمعهما معًا. ونجح فى النهاية فى ذروة مشهد الفيلم على قمة مبنى إمباير ستيت، لقاء كان مقدرا وإن هربا منه إلا أنه بالنهاية لم ولن يستطيعا ذلك.

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11 ــ «مولان روج» ــ «2001»

فيلم المخرج باز لورمان «مولان روج!» هو تكريم بلاشك للحقيقة والجمال والحرية والمحبة. الرومانسية غير المتوقعة بين الشاعر الشاب كريستيان (إيوان ماكجريجور) وساتين «نيكول كيدمان» نجمة ملهى ليلى باريسى «مولان روج» محيرة ومؤلمة للقلب؛ حيث ساتين مصابة بمرض عيال. تتألف الموسيقى التصويرية من أغلفة الأغانى الشعبية التى تعبر عن شغفهم المؤلم تجاه بعضهم البعض. لا ينسى أداء ماكجريجور الرائع لأغنية «Your Song».

الحب هو العديد من الاشياء الرائعة.. الحب يرفع لنا حيث إننا ننتمى. كل ما تحتاج إليه هو الحب. من خلال إعادة مزج كلمات الأغانى هذه (وغيرها الكثير)، تذكر الموسيقى السينمائية السريعة للمخرج باز لورمان الجميع بالأهم فى العالم: الحرية، والجمال، والحقيقة، وقبل كل شيء، الحب.

ترشح الفيلم للعديد من الجوائز منها 8 ترشيحات لجائزة الاوسكار؛ حيث حصل على اثنتين منها. كان مولان روج الفيلم الموسيقى الأول الذى يترشح لجائزة أفضل فيلم منذ 10 سنوات؛ حيث سبقه فيلم الجميلة والوحش سنة 1991.

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12 ــ «لو استطاع شارع بيل التحدث» ــ «2018»

إن اقتباس المخرج بارى جينكينز اللطيف لرواية جيمس بالدوين هو قصيدة غنائية للحب من منظور التجربة الأمريكية الأفريقية فى السبعينيات فى نيويورك. ينظر كل من تيش «كيكى لاين» وفونى «ستيفن جيمس» إلى بعضهما البعض بعمق خلال الفيلم، كما أن ذكريات الماضى عن كيفية التقائهم تجعلنا نشجع تيش لأنها تكافح لاحقًا لتحرير فونى عندما يتم وضعه فى السجن خطأ. فقصة الفيلم تبنى عندما يقع زوجان أسودان فى الحب ويستعدان لتكوين أسرة معًا. لكن خططهما السعيدة تنتهى عندما يُقبض على الشاب ظلما لارتكاب جريمة لم يرتكبها. ثم تتولى صديقته الحامل المهمة الصعبة المتمثلة فى إطلاق سراحه.

وهكذا ولد التكيف السينمائى لشارع بيل. يحكى الفيلم قصة فونى (التى يؤديها ستيفان جيمس) وتيش (الذى يؤديه كيكى لاين)، وهما يكافحان فى مجتمع غالبًا ما يعمل ضد الملونين. هناك أمل فى أن ينتصر حبهم المؤثر، كما يقول تيش لفونى فى المقطع الدعائى: «سنجد طريقة».

فازت ريجينا كينج بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة بدور أم فونى الشجاعة.

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13 ــ «الحب الحقيقى» ــ «2003»

الفيلم الذى كتبه وأخرجه ريتشارد كورتيس، يستعرض نماذج مختلفة من علاقات الحب فى الحياة بين ثنائيات من مختلف الأعمار ومختلف الطبقات الاجتماعية، سواء الحب الرومانسى أو الحب الأخوى، أو حب الأبناء خلال موسم عيد الميلاد فى إنجلترا، يتميز الفيلم بممثلين من كل النجوم يختبرون نسخة من الحب فى المقالات القصيرة المتعددة للفيلم. الأكثر شهرة هو أندرو لينكولن، الذى يحمل بطاقات كبيرة خارج منزل كيرا نايتلى، يعبر بصمت عن حبه لها. الفيلم عبارة عن فحص مريح للحب فى العصر الحديث.





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14 ــ «أغنياء آسيويين مجانين» ــ «2018»

الشىء الوحيد الغريب حقًا فى «Crazy Rich Asians» هو رد راشيل (كونستانس وو)، أستاذة الاقتصاد فى نيويورك، عندما تسافر إلى سنغافورة مع صديقها نيك (هنرى جولدينج) وتكتشف أن عائلته المحلية ثرية بجنون: إنها غاضبة.، حسنًا، كل الأفلام الجيدة يجب أن يكون لها صراع ولديها سبب وجيه للانزعاج. إذا عقد راشيل ونيك قرانهما فإن عائلته تتوقع منه أن يعيش فى سنغافورة حتى يتمكن من رئاسة أعمال العائلة. لم يخبر نيك راشيل أبدًا أنها قد تضطر للتخلى عن وظيفتها المرموقة يومًا ما. والأسوأ من ذلك، أن والدة نيك لا تحب راشيل قليلا. الفيلم يستحق المشاهدة وستفوز حتمًا بقلبك.



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15 ــ «امرأة جميلة» ــ «1990»

«امرأة جميلة» بعد واحدا من أجمل الأفلام الرومانسية فى التاريخ الذى توج من «جوليا روبرتس» نجمة كبيرة على قمة نجمات هوليوود. تدور أحداثه حول إدوارد لويس، محام يعانى من الوحدة غنى مستهتر (ريتشارد جير)، ويلتقى عاهرة بقلب من ذهب فيفيان وارد (جوليا روبرتس).

ويعرض عليها الأموال كى ترافقه فى المناسبات الاجتماعية التى يدعى لها لمدة أسبوع واحد، وتمكث «فيفيان وارد» طوال هذه المدة فى غرفة المحامى بأحد فنادق بيفرلى هيلز. ومن ثم يقع «إدوارد لويس» فى حبها.

إنها قصة ساحرة عن شخصين ينقذان بعضهما البعض. إنه يتميز بموسيقى تصويرية فائقة وعلاقة انسانية مثيرة.. الفيلم من إخراج جارى مارشال.



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16ــ «عطلة رومانية» ــ «1953»

تحولت أودرى هيبورن نجمة كبيرة بين عشية وضحاها بفضل تألقها فى أول دور بطولة لها لتجسد الأميرة آن فى «عطلة رومانية». عن أميرة تهرب من واجباتها الملكية وتتورط فى الحب مع مراسل أمريكى، جو (جريجورى بيك)، «عطلة رومانية» هى كوميديا مبهجة حول تكوين اتصال سريع مع شخص ما وإعطاء كل منهما للآخر ما تحتاجه أكثر. ينتهى الفيلم بأسلوب حلو ومر وواقعى، لكن هذا يجعل الوقت الذى نقضيه مع آن وجو أكثر حبًا. فازت هيبورن بجائزة الأوسكار عن أدائها، بينما فاز الفيلم بجائزة أفضل كتابة، وقصة فيلم سينمائى، وأفضل تصميم أزياء أبيض وأسود.

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17ــ «الأميرة العروس» ــ «1987»

سيخاطر المزارع المتواضع ويستلى (كارى إلويس) بحياته وأطرافه ليكون مع الفتاة باتركاب (روبن رايت). اللعب بأمثلة من القصص الخيالية الكلاسيكية، «الأميرة العروس» هو رومانسى بلا خوف و«لا يمكن تصوره» يمكن اقتباسه فى ذلك. لم يكن فيلم Rob Reiner ناجحًا فى شباك التذاكر عندما تم إصداره فى عام 1987، لكنه حصل منذ ذلك الحين على مكانة كلاسيكية كبيرة.



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18 ــ «بيجى سو تزوجت» ــ «1986»

عندما يتم إلقاء بيجى سو (كاثلين تورنر) فى الوقت المناسب، تحصل على فرصة لإخراج قصة حب فى المدرسة الثانوية عن مسارها والتى تعرف أنها ستنتهى بزواج كارثى. لكنها قررت أن تأخذ جولة على أى حال حتى تتمكن من استعادة الإثارة القديمة للتخلى عن الرومانسية مع تشارلى (نيكولاس كيج). السيناريو هو أحد أفضل نصوص فرانسيس فورد كوبولا، حيث تجعل النوتة الموسيقية قلبك ينتفض، تعتبر خاتمة القصة مثالية بشكل مؤثر ــ وكذلك الأداء الملهم الذى قدمته تورنر، التى فازت بجائزة جولدن جلوب وحصلت على ترشيح أوسكار لأفضل دور لها فى حياتها المهنية.

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19 ــ «شكسبير فى الحب» ــ «1998»

كتب ويليام شكسبير بعضًا من أكثر قصص الحب خلودا فى التاريخ، لكن ماذا عن حياته، فى منتصف القرن السادس عشر يعانى الكاتب (شكسبير) من نضوب الأفكار، ووقوعه تحت ضغوط الديون، فيبحث عن ملهمة ليستكمل روميو وجولييت. فى الوقت ذاته، تحب الثرية (فيولا) التمثيل، والمتزوجة من لورد (ويسكس) ذى المشاعر الباردة، لكن القانون وقتها يمنع النساء من التمثيل، ويجعل الرجال هم من يقومون بأدوار النساء، فتتنكر فى زى رجل (توماس كينت)، وتذهب إلى (شكسبير)، وتحصل على دور البطولة فى مسرحية روميو وجولييت.

كانت هناك الآلاف من التفسيرات لروميو وجولييت لشكسبير على مدار 420 عامًا من وجودها، وربما لا يمكنك أن تخطئ فى أى منها. لكن ما نفضله هو وجهة نظر باز لورمان، التى تجمع بين اللغة التاريخية والموسيقى المعاصرة فى ذلك الوقت فى التسعينيات. (للحصول على نسخة أكثر تقليدية، هناك نسخة فرانكو زيفيريلى لعام 1968).

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20 ــ «مولد نجم» ــ «2018»

إذا كنت تبحث عن قصة عن أشخاص جمعتهم الموهبة ومزقتهم الشهرة، فيمكنك مشاهدة عدد من المشاهد الملهمة بفيلم «مولد نجم» مع ليدى جاجا وبرادلى كوبر، وهو نوع خاص به من الرومانسية، فقصة الفيلم حول جاكسون ماين (برادلى كوبر)، نجم موسيقى كانترى على حافة التراجع فى مستواه، يكتشف فتاة موهوبة مغمورة تُدعى آلى جيرمانوتا (ليدى جاجا). عندما تشرع علاقة عاطفية بينهما فى التأجج، يقوم جاكسون بدفع جيرمانوتا إلى دائرة الضوء والشهرة. وبينما تقطع آلى مسيرتها بنجاح، يعانى جاك صعوبة فى الحفاظ على مجده الذى يخبو.