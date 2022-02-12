مرتضى منصور يعلن رحيل خالد الغندور ومحمد أبو العلا عن قناة الزمالك

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أعلن مرتضى منصور، الفائز مؤخرا برئاسة الزمالك، في ولايته الثالثة، عن رحيل محمد أبوالعلا وخالد الغندور، من قناة النادي، وذلك في حديثه عقب إعلان نتيجة الانتخابات.

وقال مرتضى، في حديثه، عقب الفوز بالانتخابات التي أجريت في ميت عقبة:«يا أبوالعلا، أنت مشيت من القناة خلاص، وخالد الغندور، هيمشي».

وأضاف: «قناة الزمالك، حرمت شباب النادي المرشح للانتخابات من عرض برنامجهم الانتخابي عبر قناة ناديهم».

وكان مرتضى منصور، فاز بالانتخابات التي أجريت أمس الجمعة ليبدأ ولاية جديدة ستستمر حتى عام 2025.

وحصل مرتضى منصور على 21109 صوتًا بينما حصد أحمد سليمان 15928 صوتًا، في حين لم يجمع عمر هريدي سوى 958 صوتًا.

وتعد هذه الولاية هي الثالثة تواليًا لمرتضى منصور في منصب رئاسة الزمالك.

وجاءت نتيجة الأصوات في مجمل العملية الانتخابية كالآتي:

تواجد 47395، ناخب أثناء إجراء العملية الانتخابية، من خلال 183 لجنة فرعية، بعدد الأصوات الصحيحة، 37300، والباطلة 9402.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة لنادي الزمالك الجديد، على النحو التالي:

مرتضى منصور – رئيسا

مصطفى هوهود – نائبا للرئيس

خالد لطيف – أمين الصندوق

عضو مجلس إدارة (فوق السن)

جمال عبدالحميد - احمد مرتضى منصور - مريم رزق - سليمان وهدان - علاء الدين ناجي.

عضو مجلس إدارة (تحت السن)

أحمد دعبس – محمود طه - (بسنت سيد جوهر) والتي حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات بـ 23 ألف صوت في حدث تاريخي يحدث لأول مرة.