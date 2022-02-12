زيلنيسكي لصحفيين: «لو لديكم معلومات عن غزو بنسبة 100% قدموها لنا»

أبدت الحكومة الأوكرانية استغرابها بعد تجدد التحذيرات الأمريكية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي لصحفيين اليوم السبت:" لو عندكم أو عند أي أحد آخر معلومات إضافية حول غزو بنسبة 100% في السادس عشر من فبراير الجاري، فمن فضلكم قدموا لنا هذه المعلومات".

وأضاف زيلنيسكي أن بلاده تدرك أن هناك مخاطر مشيرا إلى أنه رغم هذا فإن هناك تقارير عديدة بشكل زائد عن الحد حول حرب كبرى من جانب روسيا ضد أوكرانيا، وأردف أن بلاده مستعدة لكل شيء.

واستطرد زيلينسكي متحدثا بالإنجليزية لصحفيين غربيين وقال: " أفضل صديق بالنسبة للعدو هو إثارة الهلع في بلادنا"، وأوضح أن كل هذه المعلومات لن تؤدي إلا إلى إثارة الهلع ولن تعود بالنفع على أوكرانيا.

كانت واشنطن أصدرت أمس الجمعة تحذيرات مشددة من وقوع هجوم روسي محتمل على أوكرانيا الأمر الذي أثار حالة من الاضطراب على المستوى الدولي، وطلبت العديد من الدول من رعاياها مغادرة أوكرانيا.

وظلت تقارير غربية تتحدث منذ أسابيع عن حشد للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، واستمر الكرملين ينفي أن لديه خططا للغزو وتحدث عما أسماه بـ" هيستريا الحرب".

ولم تقم أوكرانيا حتى الآن بتعبئة قواتها أو إعلان حالة الحرب.