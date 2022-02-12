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السفارة الروسية في واشنطن: المزاعم الأمريكية عن غزو أوكرانيا تضليل

وكالات
نشر في: السبت 12 فبراير 2022 - 2:43 م | آخر تحديث: السبت 12 فبراير 2022 - 2:43 م

رفضت السفارة الروسية في واشنطن مزاعم الحكومة الأمريكية عن نية موسكو غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم السبت: "حالة التأهب تنتشر عبر الولايات المتحدة دون أي دليل لدعم هذا المزاعم".

وأضاف أنتونوف: "البيانات التي تصدر في الولايات المتحدة، شهادة على أن الولايات المتحدة كثفت حملتها الترويجية ضد بلادنا".

وقال السفير الروسي إن الولايات المتحدة تريد أن تترك انطباعاً أن الغزو "حتمي"، مضيفاً أن المعلومات الاستخباراتية "تضليل" دون الخوض في تفاصيل.

وقال أنتونوف: "تصريحات السياسيين عن غزو روسيا لأوكرانيا في الأولمبياد أو بعدها غير مدعوم بدليل"، مشيرا إلى تعليق قال إنه يُظهر كيف أن الأمريكيين فقدوا إيمانهم في مزاعم حكومتهم.

وأمس الجمعة، أعربت الإدارة الأمريكية عن اعتقادها بإمكانية غزو روسي لأوكرانيا قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين التي تنتهي في 20 فبراير الجاري، وطالبت واشنطن الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فوراً.


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