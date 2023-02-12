رئيس الإمارات: حريصون على المشاركة في مواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل أفضل للبشرية

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأحد، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين حكومات العالم، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية وبناء مستقبل أفضل للبشرية.



جاء ذلك قبيل انطلاق "القمة العالمية للحكومات 2023" غدا الإثنين، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين بجانب ممثلي أكثر من 80 منظمة عالمية، حيث رحب الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالضيوف المشاركين في القمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن القمة العالمية للحكومات ترسخ رسالة الإمارات في الانفتاح على العالم والتفاعل البناء مع مستجداته وقضاياه التنموية، والإسهام المؤثر في إيجاد الحلول لتحديات المستقبل، بما يلبي طموحات الأجيال القادمة ويعود بالخير على جميع شعوب العالم.



من جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد أن القمة رسخت على مدى دوراتها السابقة بصمة مؤثرة في مسيرة العمل الحكومي على مستوى العالم ورسمت آفاقاً جديدة للإدارة والعمل المؤسسي، منوها بأن العالم حاليا يواجه تحديات جديدة، والتعاون الوثيق بين حكومات العالم يعزز الأمل في غد إنساني أفضل، مشيرا إلى أن القمة العالمية للحكومات مثال ساطع لما يمكن فعله لخدمة الحضارة البشرية والأجيال القادمة.



وتحتضن القمة العالمية للحكومات 2023 مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل : مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كونها أولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة بجانب تصميم المدن العالمية واستدامتها.