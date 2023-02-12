المرصد السوري: مقتل 11 شخصا غالبيتهم مدنيون إثر هجوم لداعش في ريف حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 11 شخصًا بينهم امرأة وعنصر من قوات النظام، على يد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد اختطاف 75 من عمال جمع الكمأة في منطقة تدمر شرقي حمص، بينما لا يزال مصير 64 مجهول حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل إلى وجود معلومات مؤكدة حول إقدام عناصر تنظيم «داعش» على قتل بعض ممن جرى اختطافهم، مساء أمس، شرقي تدمر بريف حمص الشرقي.

ولا يزال التنظيم الإرهابي، يختطف أكثر من 75 مواطنًا، بينهم نساء، لليوم الثاني على التوالي أثناء عملهم في جمع الكمأة لبيعها.

ووفقاً للمعلومات، فإن المختطفين هم عمال يجمعون الكمأة لبيعها، وتم اختطافهم مع الآليات التي كانوا يستقلونها.

ويأتي ذلك في ظل استغلال خلايا التنظيم انشغال المجتمع الدولي والعالم، بكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، فجر الاثنين الماضي.