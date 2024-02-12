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يرى محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الإعلام هو السبب في أزمة محمد صلاح والهجوم الذي تعرض له اللاعب.

وغادر محمد صلاح معسكر المنتخب الوطني بكوت ديفوار عقب نهاية مباريات دور المجموعات بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غانا.

واعلن نادي ليفربول أن اللاعب عاد من أجل إستكمال علاجه في الوقت الذي كشف فيه الجهاز الطبي غياب صلاح عن مباراتي الجولة الثالثة من دور المجموعات ومباراة دور الـ16.

وقال أبو الوفا :" اتحاد الكرة يقدر محمد صلاح بشكل كبير ونعرف قيمته جدًا ولكن الإعلام تعامل مع أزمته بشكل غريب".

وأضاف :" محمد الشناوي حارس المرمى غادر المعسكر للعلاج ولم يتم التعامل معه ىنفس الطريقة".

وإصيب الشناوي في الدقائق الأخيرة من مباراة كاب فيردي ليعلن إصابته بكسر وخلع في الكتف وحاجته لتدخل جراحي.