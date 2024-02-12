المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة للاحتفال باليوم العالمي للقصة القصيرة

تنطم لجنة السرد القصصي والروائي التابعة للمجلس الأعلى للثقافة ندوة الاحتفال باليوم العالمي للقصة القصيرة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وتحت إشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومن إدارة الكاتب والناقد منير عتيبة مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الأحد الموافق 25 فبراير2024 بمقر الصالون بجامعة الصالون بجامعة الإسكندرية.

يدير الندوة كل من: الكاتب والناقد منير عتيبة مقرر لجنة السرد القصصي والروائي، دكتورة سحر شريف وكيل كلية الأداب جامعة الاسكندرية.

ويتحدث في الندوة كل من: الأستاذ الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي جامعة القاهرة وعضو اللجنة، سلوى بكر كاتبة وعضوة اللجنة، هالة البدرى كاتبة وعضوة اللجنة، الدكتور السيد نجم كاتب وعضو اللجنة، أحمد شبلول كاتب وعضو اللجنة، الأستاذ الدكتور خيرى دومه أستاذ النقد الأدبى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة، وأحمد داود كاتب وعضو اللجنة.