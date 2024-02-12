الاحتلال يقصف مسجد الهدى في مخيم يبنا بمدينة رفح (فيديو)

قال مراسل روسيا اليوم فجر يوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات إسرائيلية عنيف على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف أن عددا كبيرا من الغارات تم تنفيذها بشكل متزامن على مدينة رفح.
وأكد مراسل روسيا اليوم أن الغارات الإسرائيلية العنيفة استهدفت محيط المستشفى الكويتي في رفح، مشيرا إلى أن أحد الغارات استهدفت منزلا على بعد 200 متر من مستشفى المذكرور، بالإضافة إلى استهداف عدة منازل في رفح من الطيران الحربي.
وذكر أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو جزر بميراج بالقرب من كف ميراج الشرقي شمال رفح.
وأشار أيضا إلى أن اشتباكات مسلحة تدور رحاها على شاطىء البحر في المدينة، مبينا في السياق أن قصفا عشوائيا استهدف مدخل رفح من جهة الشمال.
وأوضح أنه تم قصف وتدمير منزل الشهيد أبو فادي معمر بمنطقة ميراج بجوار مسجد الفلاح، بالإضافة إلى استهداف منزل يعود لعائلة المصري في رفح
كما صرح بأنه تم تدمير مسجد الهدى في مخيم يبنا بمدينة رفح، إضافة إلى استهداف مصلى الرحمة مقابل عيادة الوكالة في الشابورة.
وبين مراسل روسيا اليوم أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منطقة الحدود الفلسطينية المصرية في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفاد بأنه تم نقل عدد من الشهداء والمصابين في سيارات مدنية إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة على المدينة.