طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «بيت الرفاعي» صورا من كواليس تصوير المسلسل ، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024، وهو مكون من 15 حلقة.

وظهر الفنان أمير كرارة بطل المسلسل خلال كواليس التصوير مع الفنان أحمد رزق، والفنانة رحاب الجمل، والفنانة ملك قورة، والفنان سيد رجب.

تدور أحداث المسلسل في إطار أكشن حول دكتور يدخل في صراعات عدة مع من حوله، وهو من بطولة الفنانين أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفي وميرنا نور الدين وأحمد فؤاد سليم وعمرو وهبة وصفاء الطوخي وعايدة رياض وماجدة منير ورحاب الجمل، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.