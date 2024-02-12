علق عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، على صورة اللاعب محمد هاني، التي نشرها عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها داخل ضريح مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.



وأضاف خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين: «أحيي الشاب الخلوق محمد هاني، على تلك الزيارة وكل من يقوم بهذا العمل، ولا شيء فيه».



وأشار إلى أنه من محبي آل البيت والأولياء ويحرص على زيارتهم بصورة دورية، منوهًا أن البعض نصحه بعدم الصلاة في مسجد سيدنا الحسين أو مسجد السيدة زينب عندما كان شابًا صغيرًا.



وأكمل: «قلت قبل أن أقرأ والله ما دمت أرى أن شيخنا محمد متولي الشعراوي يلزم مساجد الأولياء وله استراحة أمام مساجد سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، ولم يترك وليًا إلا وزاره، فإنني سأقلده».



وانتقد البعض ممن وصفهم بأنهم «ينصبون أنفسهم أوصياء على الناس»، قائلًا: «أقول لهم عيشوا في جهلكم وضلالكم؛ لأننا تعلمنا من أسيادنا أن من ذاق عرف، ومن عرف سلك المسالك، ومن سلك المسالك وصل».



واستطرد: «بدل ما نشجع هذا الرجل وأمثاله أن يلزموا المساجد ويتعلموا سيرة الأولياء الطاهرة ومكانتهم عند النبي، نقوم نتنمر ونتريق عليه ونصد عن ذلك، لو ذهب في مكان به معصية أو مكان في الساحل الشمالي كانت الدنيا هتبقى تمام».



واختتم: «أول ما يجي عند المسجد أعوان وإخوان الشيطان يجعلون مثل هذا الشاب يبتعد تمامًا، لكن إحنا عاوزين كل لاعبتنا ونجومنا الكبار يلجأوا إلى المساجد والدين»، بحسب تعبيره.



ونشر محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، والمنتخب الوطني، أمس الأحد، صورا له داخل ضريح مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





