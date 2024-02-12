ضبط 5 عاطلين بكميات من الحشيش والهيدرو خلال حملات في الإسماعيلية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 5 عاطلين بحوزتهم مخدرات بقيمة 8.5 مليون جنيه خلال حملات في الإسماعيلية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة أبوصوير والإسماعيلية، بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما (70 كيلو حشيش)، وضبط عاطل بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (40 كيلو هيدرو).

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (30 كيلو حشيش).

وألقى الأمن القبض على عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 10 كيلو هيدرو، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ8 ملايين و500 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.