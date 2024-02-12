نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى الرعاية المركزة بسبب مشكلة في المثانة

جرى نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لوحدة الرعاية المركزة، عقب أن تم نقله لمستشفى خارج واشنطن أمس الأحد بسبب مشكلة في المثانة.

وجاء في بيان للمستشفى أنه بعد سلسلة من الاختبارات والفحوصات، تم نقل أوستن إلى وحدة الرعاية المركزة في مركز والتر ريد ناشونال العسكري الطبي "من أجل الرعاية الداعمة والمراقبة الدقيقة".

وأضاف البيان "خلال الوقت الحالي من غير الواضح إلى متى سوف سيبقى الوزير أوستن في المستشفى. ومن غير المتوقع تغير مسألة المثانة الحالية من فترة التعافي الكامل المتوقعة".

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إنه جرى نقل أوستن إلى عيادة عسكرية بالقرب من واشنطن "للخضوع للفحص في أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة".

وجرى نقل مهام الوزير إلى نائبته كاتلين هيكس.

وفي بداية العام، تعرض أوستن لانتقادات شديدة بسبب إخفائه تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا وعلاجه ودخوله المستشفى.

يشار إلى أنه اتضح في وقت لاحق أن البيت الأبيض لم يكن على علم لعدة أيام بشأن الوضع الصحي للوزير. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يزال يثق في أوستن.

ولم يخرج أوستن من المستشفى حتى 15 يناير وعاد إلى البنتاجون بعد أسبوعين.