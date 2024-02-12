فرنسا وبولندا تأملان في إحياء العلاقات الثنائية بينهما

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خلال زيارة رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك إلى باريس أن البلدين تأملان في فتح فصل جديد من العلاقات الثنائية بينهما.

وذكر ماكرون أنه يجري إعداد اتفاقية جديدة بين البلدين من أجل هذا الغرض.

وقال ماكرون موجها حديثه إلى توسك: "أود أن أعرب مرة أخرى عن صداقتنا وسعادتنا بلقائك هناك مجددا.. ومن خلالكم ومن خلال حكومتكم، أصبح هناك شركاء مؤيدون لأوروبا وجديرون بالثقة وواضحون بشأن الأمن الأوروبي والتحديات الرئيسية التي نواجهها".

وأعرب توسك عن رغبته أن يبدأ ولايته كرئيس للوزراء في بولندا بإحياء العلاقات مع الشركاء الرئيسيين في أوروبا بأسرع ما يمكن.

وذكر أنه يشعر أن مواقف فرنسا وبولندا متشابهة للغاية في هذه الأوقات الصعبة، فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية والأمنية، مضيفا أنه "يتعين أن تصبح أوروبا قارة آمنة، وهذا يعني ضرورة أن يصبح الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبولندا أقوياء وقادرون على الدفاع عن حدودهم وأراضيهم ودعمها".

وقال توسك: "أود أن نبعث اليوم برسالة مشتركة إلى أوروبا والغرب بأسره اننا مستعدون لإبداء تضامننا بشكل كامل في كافة المواقف، بل وفي أصعبها".