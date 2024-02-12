الملياردير روبرت فريدلاند يتفاوض على إنشاء ميناء وخط سكة حديد في ليبيريا

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وقعت شركة تعدين مملوكة جزئيا للملياردير روبرت فريدلاند خطاب نوايا مع حكومة ليبيريا لتطوير ميناء جديد وخط سكة حديد يربط منطقة لتعدين خام الحديد في غينيا المجاورة بالساحل الأفريقي الغربي.

وقالت شركة هاي باور إكسبلورشن (إتش.بي.إكس) المملوكة جزئيا للملياردير فريدلاند، إنها ستبدأ المفاوضات مع حكومة ليبيريا وشركة جوما أفريكا جروب الجنوب أفريقية بشأن ملكية وتمويل وبناء وتشغيل المشروع الذي ستتراوح تكلفته بين 3 و5 مليارات دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إتش.بي.إكس المسجلة في ولاية ديلاور الأمريكية هي فرع لشركة أسستها مجموعة إيفانهوي ماينز ليمتد التي يرأس مجلس إدارتها فريدلاند.

وحصلت إتش.بي.إكس عام 2019 على حقوق تنمية منطقة نيمبا في جنوب شرق غينيا، حيث تقدر احتياطيات خام الحديد فيها بحوالي مليار طن من الخام عالي الجودة.