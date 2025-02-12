ماكرون يرفض مقترحات ترامب بشأن غزة

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رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، داعياً إلى "احترام" الفلسطينيين و"جيرانهم العرب".

وقال ماكرون، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأسبوع الماضي: "لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص: حسنًا، الآن خمنوا ماذا؟ ستنتقلون. الإجابة الصحيحة ليست عملية عقارية. هذه عملية سياسية".

وفي حين أكد ماكرون على "دعم فرنسا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وجه أيضا انتقادات شديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.

واتخذت فرنسا خطوة كبيرة في أكتوبر 2024 بتعليق صادرات الأسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال ماكرون: "لقد كررت دائمًا اختلافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . لا أعتقد، مرة أخرى، أن مثل هذه العملية الضخمة التي تستهدف في بعض الأحيان المدنيين هي الحل الصحيح".

ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ24 لوقف إطلاق النار.

وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بالعودة للقتال مجددا إذا لم تسلم حماس المحتجزين الثلاثة حتى مساء السبت.

وأعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للقوات الإسرائيلية حول قطاع غزة بالاستعداد للعودة للقتال والسيطرة على محور نتساريم مجددا.