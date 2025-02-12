 المدير الرياضي لبرشلونة: لامين يامال لا يقدر بثمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المدير الرياضي لبرشلونة: لامين يامال لا يقدر بثمن

الشروق
نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 5:35 م

تحدث ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن مستقبل لامين يامال، نجم البارسا، ورغبتهم في الحفاظ على اللاعب لسنوات طويلة.

وقال ديكو في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هناك لاعبون أساسيون، ويامال أحدهم، لا يوجد نقاش حول ذلك، ويامال لا يقدر بثمن. لم نتلق عروضا لأننا لم نرغب في الحديث عن هذا الأمر".

وأضاف: "من المرجح أنه سيبقى في برشلونة لسنوات طويلة، تماما مثل بيدري وجافي. إذا سارت الأمور بشكل جيد، فسينتهي به المطاف هنا".

واختتم تصريحاته قائلا: "لامين يامال لاعب مميز، ليس فقط لأنه يملك موهبة، بل لأنه يتمتع أيضا بعقلية استثنائية. النادي يجب أن يقوم بواجبه، وسيبقى اللاعب هنا لسنوات عديدة".


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