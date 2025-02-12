المدير الرياضي لبرشلونة: لامين يامال لا يقدر بثمن

تحدث ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن مستقبل لامين يامال، نجم البارسا، ورغبتهم في الحفاظ على اللاعب لسنوات طويلة.

وقال ديكو في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هناك لاعبون أساسيون، ويامال أحدهم، لا يوجد نقاش حول ذلك، ويامال لا يقدر بثمن. لم نتلق عروضا لأننا لم نرغب في الحديث عن هذا الأمر".

وأضاف: "من المرجح أنه سيبقى في برشلونة لسنوات طويلة، تماما مثل بيدري وجافي. إذا سارت الأمور بشكل جيد، فسينتهي به المطاف هنا".

واختتم تصريحاته قائلا: "لامين يامال لاعب مميز، ليس فقط لأنه يملك موهبة، بل لأنه يتمتع أيضا بعقلية استثنائية. النادي يجب أن يقوم بواجبه، وسيبقى اللاعب هنا لسنوات عديدة".