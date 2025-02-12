وزيرة الخارجية الألمانية تعوّل على دول عربية في الإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين

تعوّل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على دول عربية شريكة في الإبقاء على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين.

وقالت بيربوك في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية إن الهدف من محادثاتها الجارية والمرتقبة مع السعودية - من بين دول أخرى - هو "ضمان الحفاظ الآن على وقف إطلاق النار هذا وتوجيهه إلى مرحلة حقيقية من السلام".

وذكرت بيربوك أن التعاون مع السعودية يعتبر أمرا مهما للغاية في الوقت الراهن، وذلك على خلفية أن السعوديين من أهم شركاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حد تعبيرها، وقالت: "العاهل السعودي كان من أوائل الأشخاص الذين اتصل بهم [ترامب]"، مضيفة أن الخلفية - التي تعتبر غريبة بالنسبة لألمانيا - هي العلاقات التجارية السعودية-الأميركية.

وعزت بيربوك تفاؤلها في هذه المرحلة الدقيقة من الصراع في الشرق الأوسط إلى مقتضيات وظيفتها، وقالت: "وظيفتي هي أن أوضح مرارا، حتى في أوقات الأزمات هذه، أن قوة العمل الجماعي يمكن أن تغير الأمور للأفضل".

وانتقدت بيربوك مجددا تصريحات ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة، مضيفة في المقابل أنها لا ترى العمل على التوصل لاتفاق سلام جهدا ضائعا في ضوء تلك التصريحات، وقالت: "تحسبنا لذلك بالفعل (...) لقد تعلمنا أيضا من ترامب رقم واحد"، في إشارة إلى فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس للولايات المتحدة، مضيفة أنها تتفق مع الشركاء العرب على أن حل السلام للشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا "إذا عملنا معا".

ومن ناحية أخرى، ذكرت بيربوك أنه من المهم للغاية في ضوء قيادة ترامب للولايات المتحدة أن تظهر أوروبا في العالم وهي واثقة من نفسها، مؤكدة أنه يمكن أيضا مواجهة الإدارة الأمريكية الجديدة "بثقة بالغة في النفس"، وقالت: "في الوقت نفسه، لدينا في الواقع العديد من المصالح المشتركة".

وأضافت بيربوك: "والآن يتعين التحدث مع الإدارة [الأمريكية الحالية] بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال مع الإدارة السابقة". ووصفت بيربوك الحديث مع الإدارة الأمريكية السابقة بأنه كان وديا. ولم توضح بيربوك ما تقصده بالتحديد بالطريقة المختلفة في الحديث مع الإدارة الجديدة.