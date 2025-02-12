الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية أكثر من 390 عسكريا على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 390 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال البيان "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في عدة مناطق، من بينها جوجوليفكا، وكوسيتسا، وماخنوفكا، وميلوفوي، ونيكولسكي، وروبانشينا وسودزا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 390 عسكريا، وتم تدمير دبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث ناقلات جند مدرعة وعدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى نقطتي تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع ذخيرة".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 59940 عسكريا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.