ارتفاع متوسط قيمة قروض تمويل المساكن في نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى مستوى قياسي

ارتفع متوسط​​قيمة قروض تمويل شراء المساكن في ولاية نيو ساوث ويلز إلى مستوى غير مسبوق، حيث تجاوز متوسط قيمة القرض الواحد في الولاية 800 ألف دولار أسترالي لأول مرة خلال الشهر الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي اليوم الأربعاء.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط ​قرض المنزل الأسترالي قفز بمقدار 25 ألف دولار في الربع الأخير من العام الماضي إلى 666 ألف دولار، مما يدل على قوة السوق قبل أن تعلن الحكومة الاتحادية عن تغييرات للسماح للأستراليين الذين لديهم ديون مدرسية باقتراض المزيد.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات وصول متوسط قيمة قرض شراء المسكن في الولاية إلى أكثر من 811 ألف دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 767 ألف دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي ولاية فيكتوريا ارتفع متوسط قيمة القرض العقاري إلى 632 ألف دولار مقابل 608 آلاف دولار خلال الفترة نفسها، لكنه ظل أقل من المستوى القياسي له في يونيو 2022 وكان 639 ألف دولار.

ورغم تراجع متوسط قيمة القرض بولاية ويسترن أستراليا في نهاية العام الماضي بنسبة طفيفة إلى 600 ألف دولار، فإنه ظل أعلى من العام السابق بحوالي 100 ألف دولار.