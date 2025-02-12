بلدية رفح: 60% من المدينة لا تزال تحت سيطرة الاحتلال

أعربت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، عن استيائها الشديد لعدم استفادة سكان المدينة من المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء التي كان من المفترض أن يتم توفيرها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات والخيام والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل المدينة، بما في ذلك فتح الشوارع وإزالة آثار العدوان.

وقال رئيس البلدية أحمد الصوفي، في بيان، إنّ العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول هذه المساعدات، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤخر جهود إعادة الإعمار.

وأضاف أن المدينة لا تزال تعاني من خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات منذ بداية سريان الاتفاق.

وأوضح أن 60% من المدينة لا تزال تحت سيطرة الاحتلال، وأن العديد من المنازل تتعرض للتدمير، في حين يتواصل إطلاق النار نحو المناطق المصنفة آمنة، ما يهدد حياة المدنيين ويعوق جهود الإغاثة والإعمار.

ودعت بلدية رفح، المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بما يمكن البلدية من تنفيذ مهامها في خدمة المواطنين وإعادة بناء المدينة.

وصرح الصوفي: «نشعر بالانزعاج لعدم قدرتنا على توريد المعدات والآليات والمساعدات الضرورية لإيواء السكان وصيانة البنية التحتية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات وتمكيننا من إعادة بناء مدينتنا وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين».