تستعد أجهز الأمن بالجيزة، لإغلاق الطريق الدائري في الاتجاهين ومنع التسلل لمحيط عقار فيصل الذي استمر مشتعلا لأكثر من 15 يوما.

وكشفت الأجهزة الأمنية أنه سيتم تشديد الإجراءات قبل الساعة الثالثة عصرا بعدما حسمت الأجهزة التنفيذية مصير العقار بإزالته بـ«الديناميت» والتي تقوم بها فرقة مفرقعات بطريقة تسمى "النسف الحذر".

وأشارت المصادر إلى أن صاحب العقار ما زال يخضع للتحقيقات أمام النيابة العامة وهو رهن الحبس الاحتياطي، بعد تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بدأت منذ أيام.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا في محيط العقار ومنعت الأهالي من المرور بجواره، وسط سيولة مرورية علي الطربق الدائري.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وذلك بأسلوب النسف الحذر، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الدائرى فى الإتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمى الطريق، وذلك يوم الجمعة الموافق 12/3/2021 من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية ، لإستخدام محور صفط اللبن فى إتجاه جامعة القاهرة أو فى إتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم إستكمال السير فى إتجاه محور المريوطية .

تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى (القوس الغربى) إلى محور وصلة المريوطية إتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الإستكمال إتجاه مناطق العقار على القوس الغربى .

تحويل القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى إتجاه الطريق الزراعى لإستخدام وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربى إتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى .

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائرى المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات بإستكمال السير بمحور صفط اللبن والإتجاه يميناً إلى الطريق الدائرى (القوس الغربى) إتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى .

هذا ويتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالى:

القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب فى التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى يتم الصعود وصلة المريوطية فى إتجاه أعلى القوس الغربى إتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوى منزل 4,5 إتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى .

القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب فى التوجه إلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) يميناً إتجاه وصلة المريوطية وإستكمال أعلى الطريق الدائرى إتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام وإتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الرزاعى .

القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم إستخدام محور صفط اللبن فى إتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل وإتجاه جامعة القاهرة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.