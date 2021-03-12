المدير الإقليمي للبنك الدولي: نتوقع نمو اقتصادي خلال 2021 أسرع من العام الماضي

قالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، إن البنك الدولي يدعم مصر في مشروع تطوير قرى الريف، ذاكرة أن البنك كان لديه مشروع يقدم المساعدة لأهالي قرى الصعيد.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الخميس، أن القطاع الخاص عليه أن يقف بجوار الحكومة في توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى إمكانية التوسع والنمو في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشارت إلى دعم الحكومة لمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تساندها فيه البنك الدولي، لافتة إلى تقدم برنامج الإصلاح التعليمي في مصر خلال الجائحة، خاصة في اعتماده على التكنولوجيا.

وعن استراتجية التحول الرقمي التي تتبناها مصر خلال الجائحة، أوضحت أن التركيز على الجانب الرقمي واحد من الجوانب المتميزة خلال أزمة كورونا، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال.

وتوقعت أنه الدول ستحقق نموًا اقتصاديًا خلال عام 2021 أسرع مما تم تحقيقه خلال العام الماضي، وفي مقدمتهم مصر التي كان من الممكن أن تحقق أكثر لولا ظروف الجائحة.