حطب يتواصل مع مجاهد لتهنئة أبوريدة والاطمئنان على الوفد المصري

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تلقى أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالا هاتفيا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هنأه خلاله بفوز المرشح هاني أبو ريدة مجددا بعضوية مجلس الفيفا بالأصالة عن نفسه ونيابة عن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وأسرة الرياضة المصرية.

من جانبه قدم مجاهد شكر الاتحاد المصري لرئيس اللجنة الأولمبية على تواصله الدائم للاطمئنان على وفد الاتحاد المصري المشارك في الجمعية العمومية منذ مغادرته القاهرة وطوال فترة وجوده بالمغرب وحتى انتهاء أعمال الجمعية العمومية للكاف واعلان فوز أبو ريدة رسميًا.