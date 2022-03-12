زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر لم تشهدها منذ عقود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي يتكبد خسائر وسط غزوه لأوكرانيا لم يشهدها من قبل في أي هجوم سابق.

وأضاف في مقطع فيديو عبر تطببيق تليجرام: "أن هذه أكبر انتكاسة للجيش الروسي خلال عقود. إنهم لم يخسروا الكثير في أيام قليلة للغاية في أي مكان آخر. قواتنا تقوم بكل شيء لوقف اى منفعة للعدو في استمرار الحرب. إن خسائر الروس جسيمة".

وتزعم أوكرانيا أن الروس فقدوا 360 دبابة و1200 مركبة مدرعة و60 طائرة حربية و80 مروحية، إلى أنه لا يمكن التحقق من هذه المزاعم بصورة مستقلة، وتحدثت مصادر استخبارات غربية رغم ذلك عن خسائر ضخمة لروسيا.

وذكر زيلينسكي أن القوات الروسية استسلمت في بعض الأوقات جماعيا، بينما عملت أسراب طائرات كاملة معا لمحاولة الهرب والعودة إلى روسيا. وأضاف: "هذه حربنا. هذه حرب من أجل استقلالنا".