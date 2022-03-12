فرنسا تعتزم خفض أسعار الوقود مؤقتا بمقدار 15 سنتا

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في ضوء الارتفاع الهائل في أسعار الوقود، تعتزم الحكومة الفرنسية منح خصم قدره 15 سنتا للتر الواحد لصالح المستهلك.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس على موقع تويتر مساء اليوم السبت أنه سيتم تطبيق هذا التخفيض لمدة أربعة أشهر اعتبارا من نيسان / أبريل المقبل.

وفي حديث لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قال كاستكس إنه يجب تطبيق الخصم مباشرة في نقاط البيع، حتى لو استمر ظهور السعر العادي هناك.

وأضاف كاستكس أن المستهلكين سيحصلون على الخصم بعد ذلك عند الدفع، وسيتم تطبيقه على جميع أنواع الوقود.

وبحسب كاستكس فإن الخطوة ستكلف الدولة حوالي ملياري يورو.

وسيتم تعويض البائعين عن هذا الخصم، بحسب قوله.

وحث كاستكس شركات النفط والموزعين على القيام بمبادرة إضافية للسماح بمزيد من التخفيضات في الأسعار لصالح المستهلكين.