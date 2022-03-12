واشنطن بوست: البيت الأبيض يبحث إمكانية إمداد أوكرانيا بـ«إس-300»

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث مع حلفائها الأوروبيين إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى الحكومة الأوكرانية، منها منظومات دفاع جوي حديثة.



ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن سلوفاكيا وبولندا ورومانيا في هذه المشاورات أبدت استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، وفق قناة "روسيا اليوم".



وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في حديث للصحفيين: "الولايات المتحدة ملتزمة بإمداد حكومة كييف بالقدرات التي نعرف أن الأوكرانيين يحتاجون إليها ويستخدمونها على نحو جيد".



وأضاف: "قد قدمنا ونواصل تقديم بعض المواد إليهم، وبعض المواد الأخرى ليست موجودة بحوزتنا لكننا نعرف أنها موجودة لدى آخرين ونساعد في تنسيق ذلك (تسليمها إلى كييف) أيضا".



بدوره، أعرب قائد القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي، الجنرال تود وولترز، عن قناعة البنتاجون بأن أفضل طريقة لدعم الجيش الأوكراني تكمن في إمداده بأعداد متزايدة من المنظومات المضادة للدروع والطيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل جهودها في هذا السبيل مع المجتمع الدولي.



ولفتت "واشنطن بوست" إلى وجود منظومات الدفاع الجوي "إس-300" سوفيتية الصنع بحوزة الحكومة السلوفاكية، موضحة أن القوات الأوكرانية مدربة على استخدام هذه المنظومة.



يأتي هذا فيما أكد مسؤول أوروبي بارز مطلع على الوضع، للصحيفة، أن كييف طلبت من حلفائها إمدادها بـ"إس-300"، وأن هناك محادثات تجري حاليا حول هذه الإمكانية، لكن لا تزال هناك تساؤلات بشأن ما إذا كان من الممكن تفادي هذه الخطوة.



كما لفت المسؤول إلى أن بعض الدول في شرق أوروبا تملك أيضا كميات محدودة من منظومة "بوك" المضادة للجو المعروفة أيضا للجيش الأوكراني (وهذا هو السلاح الذي استخدم لإسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق شرق أوكرانيا عام 2014).



في غضون ذلك، بعث مجموعة من المشرعين في الكونجرس برسالة إلى بايدن طالبوه فيها بتسليم طائرات حربية منها مسيّرات إلى كييف، بالإضافة إلى مواصلة إمداد الجيش الأوكراني بصواريخ "ستينغر" المضادة للطيران والإسهام في تسليم "إس-300" إليه.



ومع دخول عملية غزو أوكرانيا يومها السادس عشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.



فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".



وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.