روسيا: الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في زاوية يصعب عليه الخروج منها

قالت الخارجية الروسية، السبت، إنّ العقوبات الغربية ضد روسيا تشكل ضربة للاقتصاد العالمي والأنظمة اللوجستية.

ونقلت وسائل إعلام عن الخارجية الروسية، قولها إن رد موسكو على العقوبات الغربية لن يكون بالضرورة بالمثل، فيما أشارت إلى أنها تدرس حاليا الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها.

ولفتت إلى أنّ العلاقات بين روسيا وحلف شمال "الأطلسي" وصلت إلى نقطة الصفر، متابعة: "الاتحاد الأوروبي يضع نفسه في زاوية عبر فرض العقوبات علينا وسيكون من الصعب خروجه منها".

وأكملت: "بفرضه عقوبات علينا يحد الغرب من فرصه للخروج من الركود الذي سببته جائحة كورونا".

ومع دخول عملية غزو أوكرانيا يومها السادس عشر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.

فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".

وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.