سلاحا الجو الأمريكي والإسرائيلي يبدآن مناورة في قاعدة جوية بولاية نيفادا

بدأ سلاحا الجو الأمريكي والإسرائيلي، اليوم الأحد، مناورة في قاعدة جوية بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن مناورة «العلم الأحمر» (Red Flag) بقيادة سلاح الجو الأمريكي وبمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي، تنطلق في قاعدة نيلس الجوية الأمريكية، وستستغرق حوالي أسبوعين.

ولفت إلى أن المناورة ستشمل العديد من التدريبات، ومن بينها الهجوم الاستراتيجي في العمق، وتحقيق التفوق الجوي في المنطقة، وطلعات هجومية مشتركة، والدفاع عن خلايا ميدانية، واعتراض طائرات العدو، والتحليق على علو منخفض والهجوم في منطقة غير مألوفة ومكتظة بوسائل الدفاع ضد للطائرات.

وأشار إلى إجراء عمليات مشتركة للتزود بالوقود جوًا، موضحًا أن «طائرات إسرائيلية ستزود طائرات مقاتلة أمريكية بالوقود، وسيتم تزويد طائرات أدير F-35i بالوقود من خلال طائرات أمريكية للتزويد بالوقود».

وقال إنها المرة الأولى التي ستشارك فيها سبع طائرات «أدير» من طراز F35I وطائرتا «رئيم»، على الأراضي الأمريكية ضمن المناورة.

وأضاف أن «المناورة تعزز التعاون العملياتي بين الجيشين، باعتبارهما شريكين رئيسيين ملتزمين بضمان الأمن في الشرق الأوسط».