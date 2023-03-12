التجديد للمخرج عادل عبده رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بالتجديد للمخرج عادل عبده، لرئاسة الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وأعرب المخرج عادل عبده عن سعادته بقرار الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بتجديد الثقة لفترة مُقبلة، معربًا عن تطلعاته إزاء تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية والأهمية، منها افتتاح مشروع مركز مدينة 15 مايو للثقافة والفنون، والذي يضم مدرسة للسيرك القومي –والذي وصفها كحدث مُهم في حد ذاته-، ومسرحًا وسينما وحلبة سيرك ومكتبات، تُمثل جميعها مركزًا ثُقافيًا متكاملًا لتقديم الخدمة الثقافية لنحو 20 مليون شخص من أبناء حلوان والمعصرة والتبين وحدائق حلوان والمعادي والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى تطوير مسرح البالون خلال شهر رمضان المُقبل، كما سيتم عرض مسرحية "اشهد يازمان" التي تتناول الإنجازات الكبرى التي شهدتها مصر حديثًا، بكافة مجالات العمران والزراعة والصناعة والتجارة.

وأكد أن هذا العرض يًعد واحدًا من الأعمال الفنية المُهمة التي تعكس قيمة التقدم التنموي الذي تشهده مصر حاليًا، ويدعم أركان الانتماء للوطن، وسيتم عرضه بقرى مبادرة "حياة كريمة"، لافتًا إلى استمرار جهود التعاون والتنسيق مع المبادرة لتقديم عدد من الانشطة والفعاليات الفنية بقرى المبادرة.

يُذكر أن المخرج عادل عبده، قام بإخراج عدد هائل من الأعمال المسرحية بوزارة الثقافة، وبالقطاع الخاص، ومسرح التلفزيون، كما عمل كمخرج للعديد من الأوبريتات بالمهرجانات الدُولية داخل مصر وخارجها، وقام بتصميم العديد من الاستعراضات للفرق الشعبية، والمسلسلات والبرامج والأغاني والأفلام السينمائية، وغيرها.