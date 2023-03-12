المنيا: أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال في اليوم الثاني لحملة ترشيد المياه بقرية أبو فليو

وجه المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمعنية؛ لتنفيذ الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.



وقال "السعيد"، إن اليوم الثاني من فعاليات حملة ترشيد المياه بقرية أبو فليو، شهد أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال في المدارس ومراكز الشباب، ضمن فعاليات الأسبوع المائي، بالتعاون مع الشباب والرياضة، والأزهر، والأوقاف، والوحدة المحلية، بما يؤثر بشكل إيجابي في تعظيم الاستفادة من ترسيخ ثقافة التوعية المائية لدى المواطنين.



وأكد انطلاق فعاليات توعوية للأطفال، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة فرق من أطفال قرية أبو فليو.



وأوضح أن الأنشطة التوعوية خلال اليوم الثاني للحملة، تشمل تنفيذ قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، وندوة للتوعية المائية بمركز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ووعظ الأزهر، وبمشاركة فريق المتطوعين بالقرية والجميع يعمل تحت شعار: "كل نقطة بتفرق"، ضمن فاعليات اليوم العالمي للمياه.



وأشار رئيس شركة المياه، إلى أنه فور تلقي الخط الساخن 125 بلاغا بوجود طفح صرف صحي بأحد شوارع القرية، جرى التعامل بالتنسيق مع الوحدة المحلية.