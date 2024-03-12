وزارة العمل: جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمكتب تابع لمديرية عمل الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية تفقدية لمكتب عمل بمدينة القنطرة شرق، (مكتب التشغيل بالمنطقة الحرة بالاستثمار)، للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمترددين على المكتب، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى متابعة وتفعيل دور المكاتب التابعة لها، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، من حيث فرص العمل اللائقة للشباب خاصة ذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقاً لأحكام قانون العمل وقانون رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك متابعة المنشآت وتطبيقها لأحكام القانون من حيث تفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، ومتابعة مستويات الأداء على منظومات العمل الجديدة التي أنشأتها الوزارة لتسهيل القيام بالأعمال وتقديم الخدمات فى سهولة.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التى أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذى تشهده الدولة.

وأضاف أنه ‏رافقه خلال الجولة دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، واستقبله علاء أبو شوشة مديرة المكتب والعاملين به، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المكتب.