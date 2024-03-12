كشفت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطرين، عن طرق اكتشاف اللحوم ‏الفاسدة، سواء كانت مجمدة أو حية من الجزارة‎.‎

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، إن الفساد لا ‏يقتصر فقط على تغير الصفات الطبيعية للحم، بل يعتمد أيضًا على طريقة حفظها.‏

وأوضحت أن اللحوم المجمدة على سبيل المثال قد تكون تواريخ صلاحيتها مطابقة؛ لكنها قد تفسد بسبب سوء الحفظ نتيجة عدم تخزينها في درجات الحرارة السليمة أو نقلها دون تبريد مناسب‎.‎

وأشارت إلى أن المواطن لا يمكنه معرفة تاريخ صلاحية اللحوم المجمدة لكن يمكنه اكتشاف فسادها من خلال التعرف ‏على بعض العلامات، مثل تغير لون اللحوم إلى لون غامق أو فاتح بشكل غير طبيعي، وكذلك اكتشاف ثلج مجروش ‏مدمم على الكيس المعبأ به اللحوم؛ وهو ما يدلل فكها وتجميدها أكثر من مرة‎.‎

وحذرت «زكي» من خطورة استهلاك اللحوم الفاسدة، مؤكدة أنها تؤثر على مناعة الجسم، ناصحة بشراء اللحوم من ‏أماكن موثوقة فقط‎.‎‏ ‏

وبالنسبة للحوم الطازجة، سواء كانت مستوردة من السودان أو من الإنتاج المحلي، شددت على أهمية التأكد ‏من وجود أختام على اللحوم، موضحة أن تلك الأختام تؤكد أنها من مذابح حكومية معتمدة‎.‎

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ونصحت المستهلك باستخدام حواسه لفحص لون ورائحة اللحوم قبل شرائها؛ للتأكد من سلامتها‎.