كشفت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطرين، عن طرق اكتشاف اللحوم الفاسدة، سواء كانت مجمدة أو حية من الجزارة.
وقالت خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، إن الفساد لا يقتصر فقط على تغير الصفات الطبيعية للحم، بل يعتمد أيضًا على طريقة حفظها.
وأوضحت أن اللحوم المجمدة على سبيل المثال قد تكون تواريخ صلاحيتها مطابقة؛ لكنها قد تفسد بسبب سوء الحفظ نتيجة عدم تخزينها في درجات الحرارة السليمة أو نقلها دون تبريد مناسب.
وأشارت إلى أن المواطن لا يمكنه معرفة تاريخ صلاحية اللحوم المجمدة لكن يمكنه اكتشاف فسادها من خلال التعرف على بعض العلامات، مثل تغير لون اللحوم إلى لون غامق أو فاتح بشكل غير طبيعي، وكذلك اكتشاف ثلج مجروش مدمم على الكيس المعبأ به اللحوم؛ وهو ما يدلل فكها وتجميدها أكثر من مرة.
وحذرت «زكي» من خطورة استهلاك اللحوم الفاسدة، مؤكدة أنها تؤثر على مناعة الجسم، ناصحة بشراء اللحوم من أماكن موثوقة فقط.
وبالنسبة للحوم الطازجة، سواء كانت مستوردة من السودان أو من الإنتاج المحلي، شددت على أهمية التأكد من وجود أختام على اللحوم، موضحة أن تلك الأختام تؤكد أنها من مذابح حكومية معتمدة.
ونصحت المستهلك باستخدام حواسه لفحص لون ورائحة اللحوم قبل شرائها؛ للتأكد من سلامتها.