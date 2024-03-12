القومي للمرأة بالوادي الجديد يدشن مبادرة مطبخ المصرية

أعلنت نادية عزمى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد، أنه تم انطلاق وتنفيذ مبادرة مطبخ "المصرية" لدعم الأولى بالرعاية بوجبات مطهية جاهزة، خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت إن المبادرة تتضمن تجهيز وتوزيع نحو 250 وجبة غذائية مطهية ساخنة، وتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية بمراكز وقرى المحافظة بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك من خلال مطبخ مجهز في مركز التنمية الشبابية بمركز الخارجة.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن مشاركة فتيات متطوعات من الفرع نحو تجهيز الوجبات من خلال طرق الطهي وترشيد الاستهلاك في نفس الوقت، وتوزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجا بما يخدم شرائح المجتمع ويعمق قيم العطاء لدى المتدربات.