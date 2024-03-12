المفوضية الأوروبية تنشر اليوم استراتيجية جديدة لمكافحة التهديدات المناخية

تعتزم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، نشر استراتيجية جديدة لمكافحة تهديدات التغير المناخي، عقب أن أبرز تقرير الخطر المتزايد الذي يواجه الاتحاد الأوروبي.

وقالت لينا يلا مونونيني، مدير وكالة البيئة الأوروبية " تحليلنا الجديد يظهر أن أوروبا تواجه مخاطر مناخية طارئة تتزايد بوتيرة أسرع من استعدادنا الاجتماعي".

وأضافت "من أجل ضمان مرونة مجتمعاتنا، يتعين على صانعي السياسات الأوروبيين والقوميين التحرك للحد من المخاطر المناخية من خلال خفض الانبعاثات السريع والتبني القوي للسياسات والأعمال".

وخلص أول تقييم لوكالة البيئة الأوروبية بشأن المخاطر المناخية إلى أن عدة مجالات، من البنية التحتية العامة والتمويل إلى الصحة والبيئة تواجه الخطر، حيث تواجه قطاعات خطرا أكثر مما كان يعتقد من الحرارة الشديدة وحرائق والغابات والفيضانات.

وقال التقرير" أوروبا تعد القارة الأسرع ارتفاعا في الحرارة في العالم"، مضيفا "الحرارة الشديدة، التي كانت في السابق نادرة نسبيا، أصبحت أكثر تكرارا في حين تتغير أنماط هطول الأمطار. كما تتزايد حدة هطول الأمطار، كما شهدت الأعوام الأخيرة وقوع فيضانات كارثية في عدة مناطق".

كما توصل التقرير إلى أن تزايد موجات الجفاف وارتفاع درجة الحرارة لا يعرض فقط إنتاج المحاصيل في جنوب أوروبا للخطر، ولكن أيضا في دول وسط أوروبا.

ويمثل ارتفاع درجة الحرارة تهديدا على نقل الطاقة، حيث تؤثر الحرارة على خطوط الكهرباء، كما يؤثر الجفاف على إنتاج الطاقة في أنظمة محطات الطاقة النووية. كما يمكن أن تؤثر الفيضانات على أنظمة إنتاج الطاقة في جنوب أوروبا.

دعا تقرير وكالة البيئة الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي للعمل سويا على مستوى إقليمي ومحلي للتغلب على مخاطر التغير المناخي من خلال اتخاذ إجراءات استباقية.