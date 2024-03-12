«يويفا»: لن نتدخل في تحديد مصير كأس الرابطة الإنجليزية

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لن يتدخل في حسم مصير بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه قرار يخص المسؤولين في إنجلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه كان من المأمول تقليص مباريات كأس الرابطة الإنجليزية مع إلغاء جولة الإعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي إذا توصلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لاتفاق مع رابطة دوري الدرجة الأولى بشأن الحقوق المالية.

وأضافت أن هذا الاتفاق بات أمرا بعيد المنال حيث فشلت الرابطتان في التوصل لاتفاق خلال اجتماع عقد أمس الإثنين، وكان التركيز الأكبر على تعديل اللوائح المالية.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، طالب في وقت سابق بإلغاء بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

لكن جورجيو ماركيتي الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد اليوم الثلاثاء أن أي قرار يخص البطولات المحلية هو أمر يخص المسؤولين في إنجلترا.

وأضاف ماركيتي "نحن (يويفا) ننظم بطولاتنا ونحاول أيضا أن نحترم بشدة قرارات روابط الأندية والاتحادات المحلية".

وأشار "الاتحادات الوطنية وروابط الأندية تدرك جيدا ما هو الأفضل لبلادها، بينما قررنا منذ فترة طويلة أن الفائز بكأس الرابطة لن يتأهل للمشاركة في بطولة أوروبية".

ومن المنتظر أن تستمر مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالموسم المقبل حتى شهر يناير الذي كان مخصصا لمباريات بطولات الكأس المحلية، لتتزامن بذلك المباريات الأوروبية مع المسابقات المحلية.