استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.
• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 38.900 جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاي نحو38.250 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين 36.900 جنيه للطن.
استقر سعر حديد الجارحي ليسجل 36,000 جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد الجيوشي ليسجل 36,000 جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37,000 جنيه للطن.
• بينما جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:
استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 3320 جنيها.
وثبت سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 3240 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 3330 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 3325 جنيها.
استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3500 جنيه.
واستقر سعر طن الحديد حلوان ليصل إلى 3345 جنيها.