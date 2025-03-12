قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه كان من أوائل المحذرين من تداعيات سقوط بغداد، مشيرا إلى أن «سقوط العراق فتح الباب أمام الأمة كلها لتتساقط بلدًا وراء الأخرى».

وكشف خلال حواره ببرنامج «ورا الشمس» المذاع عبر فضائية «الشمس»، عن تأثره الشديد بإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلا: «عندما أعدموا صدام حسين خرجت بالصحفيين في مظاهرة يوم العيد، كانت الناس مستغربة، لكن ضميري كان واجعني، أنا قفلت على نفسي الغرفة وقعدت أعيط».

وتابع: «لا علاقة لي بالتفاصيل، لكن أنا لي علاقة بإن قائد عربي يعدم وبلد عربي يسقط بهذا الشكل، وأعلم أن الناس ستندم في يوم من الأيام على وطن تفتت ولن يعود».

وفي سياق آخر، تحدث عن زيارته إلى ليبيا عام 2021، وتنقله بين عدة مدن ليبية، قائلا: «تمشيت في الجبل الأخضر والبيضاء ودرنة، وذهبت إلى مسجد الصحابة الذي كانوا يقطعون فيه الرؤوس، وكل ما أمشي في مكان الناس تقول لي: يا بختكم بجيشكم المصري إنه حمى وصان البلد دي وعداكم من الأزمة، يا بختكم بالرئيس السيسي إنه قدر ينحاز للشعب المصري في 30 يونيو ويحافظ على الهوية والدولة المصرية».

واختتم مشددا على ضرورة تقدير المصريين لما تحقق في بلادهم من إنجازات، معقبا: «الناس لازم تقدر، وتعرف تمامًا إن كل من يزور مصر الأن من الخارج ويشوف بلدنا بيقول دي مش مصر! إيه اللي حاصل في البلد؟».