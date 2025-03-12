الجيش الباكستاني يقتل 30 مسلحا أثناء تبادل إطلاق النار مع مسلحين يحتجزون مئات الرهائن

قتلت القوات الأمنية الباكستانية، ما لا يقل عن 30 شخصا في تبادل لإطلاق النار مع متمردين يحتجزون قطارا منذ أمس الثلاثاء على متنه المئات بإقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين أمنيين تحدثوا دون الإفصاح عن هويتهم بسبب حساسية الوضع قالوا إنه تم إنقاذ أكثر من 190 شخصا حتى الآن.

وتبادلت القوات الأمنية إطلاق النار مع المسلحين خلال عملية إنقاذ الركاب، حسبما قال المسئولون الأمنيين، وأضافوا أن 17 شخصا أصيبوا.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، مسئوليته عن الهجوم، الذي أودى بحياة 20 جنديا ، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الباكستانية.