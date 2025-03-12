قصور الثقافة تفتتح ليالي رمضان بسينما الحضارة في الأوبرا

افتتحت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الفضيل، وتستمر الفعاليات حتى 23 رمضان.

وافتتح الفعاليات الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ود. إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بدوي مبروك مدير عام ثقافة القرية، والدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، والدكتورة شيماء الصعيدي مدير عام أطلس الفلكلور، وحنان حسن مدير عام قياس الرأي، إلى جانب نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية.

وشهدت الفعاليات، حضورا مميزا لفتيات الأزهر الوافدات، في إطار دعم التبادل الثقافي والتفاعل مع التراث المصري الأصيل.

وبدأت الفعاليات، بجولة في معرض فني متنوع، ضم مجموعة من الأعمال اليدوية والمشغولات التراثية، مثل الطرق على النحاس، والديكوباج، والإكسسوارات، والخيامية، والسيرما، والمكرمية، والمنتجات الجلدية، والخوص، والسجاد، والتطريز اليدوي، والأرابيسك، والتي تم إنتاجها في ورش تابعة لإدارات ثقافة المرأة، ثقافة الشباب والعمال، ثقافة القرية، والقصور المتخصصة.

كما تضمن المعرض ركنا للكتاب، عرضت فيه مجموعة من أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضمنت عرض السيرة الهلالية لفرقة عزت قرشي، حيث استهلت الفقرة بالتواشيح والمدائح النبوية، ثم سردت أحداث رحلة بني هلال إلى مصر واستعداد الأمير أبو زيد الهلالي للسفر إلى تونس برفقة أبناء أخته يحيى، يونس، ومرعي.

وخلال رحلتهم، يستقبلهم أهل مصر بحفاوة، فينشدون لهم القصائد والمدائح، ويكرمهم ملك مصر بتقديم العطايا والهدايا قبل مغادرتهم إلى تونس.

وقدم عرض فني لفرقة "أجيال" للعرائس بقيادة الفنان عمرو حمزة، حيث تألقت عرائس الماريونت على أنغام المزمار الصعيدي، تلاها عرض لفن التنورة.

وشاركت القصور المتخصصة بعدة ورش فنية وحرفية، من بينها ورشة السجاد، وورشة صناعة الفخار، وورشة الحصير.

والبرنامج ينفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وإداراتها التابعة، ويأتي في إطار الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، حيث أعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا يشمل أكثر من 1640 فعالية كبرى موزعة على 11 موقعًا مركزيًا بالقاهرة والأقاليم، منها مسرح السامر، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وقصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، وقصر السينما، ومسرح الطور الصيفي، ومسرح 23 يوليو بالمحلة، وقصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة بورسعيد، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى تقام في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات طوال الشهر الفضيل.