الأمم المتحدة: أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة

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أعلن محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في السودان، أن أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقال رفعت في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن "أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية بمستويات حرجة".

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع في السودان آخذ في التدهور، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وشدد على الحاجة إلى تمويل عاجل للاستجابة الإنسانية وإلى ضمان الوصول إلى المحتاجين.

‏ويشهد السودان حربا بين الجيش وميليشيات الدعم السريع منذ أبريل 2023 ما خلّف أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.