الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدين الهجمات الإيرانية عليها وعلى دول عربية أخرى

رحبت دولة الإمارات العربية باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817، الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية "الغادرة" بالصواريخ والطائرات المسيّرة عليها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ويطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

وقال السفير محمد أبوشهاب، مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة، باعتماد القرار، قائلا إن "اعتماد هذا القرار الذي شاركت في رعايته 135 دولة عضو في الأمم المتحدة، يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأضاف: "تتوجه دولة الإمارات بالشكر إلى مجلس الأمن على وقوفه إلى جانب حكومة وشعب دولة الإمارات وشعوب المنطقة في الظروف الراهنة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين لصون مبادئ القانون الدولي، وتعزيز الاستقرار، ومنع مزيد من التصعيد في منطقتنا".