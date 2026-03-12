سقوط قمر اصطناعي قديم لوكالة ناسا عائدا إلى الأرض

سقط قمر اصطناعي قديم مخصص للأغراض العلمية تابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بشكل غير متحكم به من مداره، وعاد إلى الغلاف الجوي للأرض فوق المحيط الهادئ يوم الأربعاء.

وقالت قوة الفضاء الأمريكية إن القمر الاصطناعي "فان آلن بروب – إيه" دخل الغلاف الجوي غرب جزر جالاباجوس.

وتوقعت ناسا أن يحترق معظم القمر الاصطناعي أثناء عبوره الغلاف الجوي. وقدّرت الوكالة احتمال حدوث إصابات بشرية بنحو حالة واحدة من كل 4200.

أما القمر التوأم "فان آلن بروب – بي" فما يزال يدور حول الأرض، لكنه لم يعد يعمل.

وأطلق القمران الاصطناعيان أُطلقا عام 2012، حيث حلقا عبر أحزمة فان آلن الإشعاعية التي تحيط بالأرض، ودرساها لمدة سبع سنوات قبل أن يتوقفا عن العمل.

وعندما نفد الوقود من القمرين عام 2019، توقعت ناسا أن يظلا في المدار حتى عام 2034. لكن الوكالة أوضحت أن النشاط الشمسي القوي خلال السنوات الأخيرة سرّع نهاية القمر "إيه". ولا يُتوقع أن يعود القمر "بي" إلى الغلاف الجوي قبل عام 2030.

وقال العالم الهولندي ماركو لانجبروك إن التنبؤ بموعد عودة أي جسم فضائي إلى الغلاف الجوي أمر صعب، لكن هذه الحالة أكثر تعقيدا بسبب مداره غير المنتظم والمائل.