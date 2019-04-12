سريلانكي يمثل أمام القضاء الألماني بتهمة ارتكاب جرائم حرب

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد سريلانكي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأعلن الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه اليوم الجمعة أن المتهم سيفاثيبان بي. /37 عاما/ سوف يمثل أمام المحكمة الإقليمية بمدينة دوسلدورف بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي وارتكاب جرائم حرب بالاشتراك مع آخرين في 15 حالة.

وأضاف الادعاء العام أن هناك أيضا اشتباها كافيا في ارتكاب المتهم جريمة القتل في حالتين والشروع في القتل في 11 حالة أخرى.

وبحسب بيانات الادعاء العام، انضم المتهم إلى حركة "نمور تحرير تاميل إيلام" المتمردة، التي يصنفها الادعاء العام الألماني على أنها تنظيم إرهابي، خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2009. وقاتلت الحركة على مدار 26 عاما من أجل دولة تاميلية مستقلة شمال سريلانكا. وانتصر الجيش السريلانكي على المتمردين عام 2009.

وذكر الادعاء العام أن المنظمة الإرهابية كانت تسعى لتحقيق أهدافها عبر شن اعتداءات عنيفة وهجمات تفجيرية وانتحارية على مؤسسات وممثلين للدولة السريلانكية.

ويتهم المحققون السريلانكي بالمشاركة في قتل 15 أسير حرب من الجيش خلال الحرب الأهلية.

وبحسب البيانات، كان المتهم يتولى حراسة الجنود خلال توجههم إلى موقع الإعدام، كما شارك في إطلاق النار عليهم وساعد في حرق جثثهم.

ووفقا للبيانات، قام المتهم أيضا بإطلاق النار على جنود من الجيش السريلانكي في أحد الشوارع التي كان يتولى مراقبتها، وأصاب 13 منهم، ولقي جنديان منهم على الأقل حتفهما جراء ذلك.