مندوب السودان بمجلس الأمن: قرارات المجلس العسكري جاءت استجابة لمطالب الشعب

أكد مندوب السودان في مجلس الأمن السفير عمر دهب، اليوم الجمعة، أن قرارات المجلس العسكري الانتقالي جاءت استجابة لمطالب الشعب، مشددا على أن ما يحدث في السودان "شأن داخلي خالص".

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن مندوب السودان قوله، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن المجلس العسكري سيكون راعيا للحكومة المدنية ولن يحكم البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم عملية الانتقال السياسي في بلاده.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن أمس الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وتعطيل الدستور، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.