بيراميدز: لم نتلق عروض رسمية لضم رجب بكار

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كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز عن أخر المستجدات بشأن العروض المقدمه للحصول على خدمات رجب بكار الظهير الأيمن للنادي.

وأكد بسيوني في تصريحات لقناة «صدى البلد» مساء اليوم السبت أنه ليس هناك عروض رسمية مقدمة من الأهلي أو الزمالك أو أي ناد أخر للحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف:" قمنا بتجديد التعاقد مع رجب بكرة لمدة 4 مواسم منذ 3 أشهر، واللاعب سعيد بالتواجد معنا".

وعن العلاقة بين بيراميدز والأهلي، أشار مدير التعاقدات أن العلاقة بين الطرفين جيدة وقائمة على المصلحة المتبادلة والدليل انتقال محمد مجدي أفشة من بيراميدز للأهلي.