محافظ كفر الشيخ يوزع فوانيس رمضان على الأيتام بدور الرعاية

وزع اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، فوانيس رمضان على الأطفال بدور الأيتام ومنها دار الأمل للأيتام المجاورة لمسجد الاستاد الرياضي ، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعناية بالأطفال الأيتام وتوفير كل سبل الراحة والهدوء وكل متطلباتهم مقدما التهنئة لأهالي المحافظة، والعاملين بدور الرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.