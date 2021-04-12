محافظ سوهاج يكرم الأمهات المثاليات

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأمهات الفائزات ضمن مسابقة الأم المثالية على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة من خلال "وحدة تكافؤ الفرص" المعنية بشئون المرأة، وذلك تقديرا لدور الأم الكبير في تنمية المجتمع.

وهنأ المحافظ الأمهات المثاليات، معربا عن شكره لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

وشمل التكريم 16 أم مثالية، كما تم تكريم 13 أم مثالية عن العام الماضي لعدم تكريمهن نظرا لظروف جائحة كورونا، واقتصر التكريم اليوم على تسليم شهادات التقدير ومبلغ مالي دون أي مظاهر احتفالية وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

حضر التكريم إيمان بدري مديرة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، وأعضاء الوحدة بالديوان والوحدات المحلية، وأبناء الأمهات المثاليات.