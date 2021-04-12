جدد الإعلامي عمرو أديب، هجومه على الفنان محمد رمضان، قائلًا إنه ليست لديه مشكلة في الخلاف مع أي شخص، لكن عند وصول الأمر إلى هذا الحد، فإن هناك قانونًا يأتي بالحق لأصحابه، كما فعل مع بعض الناس الأسبوع الماضي، في إشارة منه إلى قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وأضاف أديب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه طلب من محاميه الخاص، الأستاذ طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، متابعًا: «ندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبو الريش».

وأكد أنه لا يأخذ حقه بالتجاوز، وإنما بالقانون والقضاء، مضيفًا: «يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات».

وتابع: «الإنسان المتربي نعمة، فانت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك»، على حد قوله.

واستطرد: «انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا»، بحسب تعبيره.

وكان عمرو أديب شن هجوما عنيفا على رمضان بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: «الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون»، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد «موسى».